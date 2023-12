United Cup: Bunter Mix bei den Team Captains

Viele bekannte Namen, angeführt von den beiden Weltranglistenersten Novak Djokovic und Iga Swiatek, starten beim United Cup in Australien in die neue Saison. Beim Blick auf die verkündeten Team Captains lassen sich unterschiedliche Ansätze der startenden Nationen erkennen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.12.2023, 09:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Torben Beltz betreut beim United Cup neben Angelique Kerber auch das gesamte DTB-Team.

Ähnlich wie beim Davis Cup und dem Billie Jean King Cup ist es auch beim United Cup in Australien, der vom 29.12.2023 bis 07.01.2024 in den Städten Perth und Sydney ausgetragen wird, die Aufgabe des jeweiligen Team Captains, das Team zu führen und die Nominierungen für die jeweiligen Begegnungen durchzuführen. Dabei setzen die Teams bei der Auswahl auf unterschiedliche Erfahrungsschätze der handelnden Personen.

Auf altbewährtes setzen dabei Australien und Serbien. So leiten Lleyton Hewitt und Viktor Troicki seit vielen Jahren die Geschicke der Davis-Cup-Teams in ihren jeweiligen Ländern und sind deshalb mit den Anforderungen in Team-Wettbewerben bestens vertraut. Mit Iva Majoli vertraut Kroatien auf das weibliche Pendant an Team-Erfahrung. Die ehemalige French-Open-Siegerin zeichnet sich seit längerem für das Billie-Jean-King-Cup-Team verantwortlich.

Andere Nationen verfolgen, vermutlich aus Kapazitäts- oder Budgetgründen, das Konzept des „Playing Captains“. So wurde seitens Griechenland Petros Tsitsipas benannt, während Wesley Koolhof bei den Niederlanden und Edouard Roger-Vasselin bei Frankreich vorstehen. Allerdings dürften die drei Doppelspezialisten lediglich für das Mixed vorgesehen sein, das nur im Entscheidungsfall ausgetragen wird.

Als weitere Spezies fällt der persönliche Coach der jeweiligen Top-Spielerinnen auf. Polen wird von Tomasz Wiktorokski betreut, der mit Iga Swiatek auf der Tour unterwegs ist und von der WTA zum Coach des Jahres ausgezeichnet wurde. Bei den USA wird David Witt auf der Bank sitzen, der sich ganzjährig um die Belange von Jessica Pegula kümmert. Auch das DTB-Team vertraut auf die Dienste von Torben Beltz, der gerade mit Angelique Kerber ein erfolgreiches Comeback anstrebt.

Auch der Bereich „Family Affair“ wurde bei der Auswahl der Team-Leader abgedeckt. Neben seinem Status als Spieler ist Petros Tsitsipas ja auch gleichzeitig der Bruder des Top-Spielers Stefanos Tsitsipas. Für Norwegen wird Christian Ruud, Vater von Casper Ruud, das Racket als Team Captain maximal auf dem Trainingsplatz schwingen.

Hier die Auslosung des United Cups in Australien