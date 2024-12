United Cup: China besiegt Brasilien in Deutschland-Gruppe

China hat beim United Cup einen starken Start hingelegt und Brasilien mit 3:0 besiegt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.12.2024, 16:44 Uhr

© Getty Images Zhizhen Zhang ließ gegen Thiago Monteiro nichts anbrennen

Trotz der Absage von Olympiasiegerin Qinwen Zheng hat China sein Auftaktmatch beim United Cup gewonnen. Die Asiaten setzten sich am Freitag gegen Brasilien glatt mit 3:0 durch und legten somit den Grundstein für den Aufstieg ins Viertelfinale.

Zhengs Ersatzfrau Gao Xinyu gewann das Frauen-Einzel gegen Beatriz Haddad Maia völlig überraschend mit 5:7, 6:4 und 7:5 und brachte China damit in eine perfekte Ausgangsposition. Für den größten Sieg ihrer Karriere benötigte die Weltranglisten-175. drei Stunden und 22 Minuten.

Wesentlich kürzeren Prozess machte anschließend Zhizhen Zhang mit Thiago Monteiro. Nach nicht einmal einer Stunde Spielzeit hatte der 28-Jährige den 6:3 und 6:0-Erfolg unter Dach und Fach gebracht. Auch das abschließende Doppel ging an China, Shuai Zhang/Zhizhen Zhang besiegten Carolina Alves/Rafael Matos mit 6:4 und 7:5.

Mit dem souveränen Auftakterfolg übernahm China in Gruppe E, der zudem noch Titelverteidiger Deutschland angehört. die Führung. Alexander Zverev und Co. bestreiten ihr erstes Match am Sonntag gegen Brasilien, ehe es am Montag zum Showdown mit China kommen könnte.