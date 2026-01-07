United Cup: Coco Gauff visiert größere Ziele an

Die USA stehen erneut im Halbfinale des United Cups. Die Titelverteidiger um Coco Gauff und Taylor Fritz mussten sich bislang aber in jeder Partie strecken.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.01.2026, 19:36 Uhr

© Getty Images Coco Gauff beim United Cup in Perth

Bislang war es beim United Cup 2026 ja so: Wenn Taylor Fritz als Einzelspieler ausgelassen hat, dann war sofort Coco Gauff zur Stelle. Das war gegen Argentinien (da verlor Fritz gegen Sebastian Baez) ebenso so wie im Viertelfinale am Mittwoch gegen Stefanos Tsitsipas. Gauff sorgte da für den Punkt im Einzel. Und auch noch danach im Mixed mit Christian Harrison.

Andererseits war eben auch Taylor Fritz so frei, gegen Spanien Jaume Munar nach einem Marathon zu schlagen. Während Gauff gegen Jessica Bouzas Maneiro verlor. Im Doppel aber auch da das gewohnte Spiel: Coco Gauff sorget für einen amerikanischen Sieg.

Dass sie eine starke Paarläuferin ist, weiß man über Gauff natürlich seit Jahren. An der Seite von Katerina Siniakova konnte die immer noch erst 21-Jährige ja schon den Titel in Roland-Garros holen.

Gauff passt ihr Spiel an

Der Fokus liegt im wirklichen Tennisleben aber auch dem Einzel. Da schaffe es Gauff, nach der Pleite gegen Bouzas Maneiro gegen Maria Sakkari wie ausgewechselt auf den Court zu kommen. Warum? Weil sie ihre Taktik angepasst hat. „Ich visiere einfach größere Ziele an“, erklärte Gauff nach dem Sieg gegen die Griechin. „Und zeige meinen Gegnerinnen, dass ich von der Grundlinie mit allen mithalten kann oder fast jede schlagen kann.“ Es gehe einfach um „Adjustments“.

Am Ende des Tages sei alles eine Kopfsache: „Ich glaube, man muss positiv bleiben und dazu braucht es die richtige Mentalität.“

Beim UNited Cup zieht das US Team nun aus Perth nach Sydney weiter. Und trifft dort im Halbfinale entweder auf Gastgeber Australien oder Polen.

