United Cup: De Minaur gleicht mit Sieg gegen Zverev aus

Mit einer kämpferisch starken Leistung besiegte Alex De Minaur in der Halbfinal-Begegnung zwischen Australien und Deutschland Alexander Zverev in drei Sätzen und stellt damit den 1:1-Gleichstand im Länderkampf her.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.01.2024, 13:25 Uhr

© Getty Images Trotz verlorenem ersten Satz triumphierte Alex De Minaur gegen Alexander Zverev.

Mit einer 6:1-Bilanz konnte Alexander Zverev optimistisch in die Halbfinalbegegnung beim United Cup gegen Alex de Minaur gehen. Jedoch schaffte der Australier seinen einzigen Erfolg 2020 vor heimischem Publikum beim damaligen ATP Cup.

Im ausgeglichenen ersten Satz hielten beide Spieler bis zum 5:5 ihre Aufschlagspiele, ohne auch nur eine einzige Break-Chance zuzulassen. Plötzlich wackelte der 24-jährige De Minaur im elften Spiel und sah sich beim Stand von 0:40 drei laufenden Break-Bällen gegenüber, wovon Zverev gleich den ersten nutzen konnte. Mit eigenem Aufschlag servierte der Hamburger den ersten Durchgang erfolgreich aus und vollendete mit einem Rückhand-Volley.

Auch im zweiten Akt gaben sich beide Spieler anfangs keine Blöße bei eigenem Aufschlag. Diesmal war es jedoch De Minaur, der sich im achten Spiel das einzige Break sichern konnte und bei eigenem Aufschlag mit seinem zweiten Satzball den Gleichstand herstellen konnte.

Beflügelt vom Satzgewinn nutzte der Australier das Momentum und erspielte sich eine schnelle 2:0-Satzführung, die er bis zum Ende nicht mehr abgab. Mit einem erfolgreichen Überkopfball fixierte er den 5:7, 6:3, 6:4-Erfolg nach 2:41 Stunden.

Nach dem Sieg von Angelique Kerber gegen Ajla Tomljanovic und der Niederlage von Alexander Zverev geht es in das entscheidende Mixed-Doppel um den Einzug ins Finale beim United Cup.

