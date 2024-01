United Cup: Ebden und Hunter bringen Australien ins Viertelfinale

Gastgeber Australien steht im Viertelfinale des United Cups 2023. Dafür sorgte zum einen Alex de Minaur - und zum Abschluss das überragende Doppel Matthew Ebden und Jessica Pegula.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2024, 15:47 Uhr

© Getty Images Storm Hunter und Matthew Ebden durften in Perth jubeln

Lleyton Hewitt ist in Australien für alles zuständig, was irgendwie mit Nationalmannschaften und männlicher Beteiligung zu tun hat. Und so steht der ehemalige Weltranglisten-Erste auch dem United-Cup-Team der Aussies vor. Und in dieser Funktion trieb Hewitt in Perth zunächst Alex de Minaur zu einem überzegenden 6:4 und 6:2 gegen Taylor Fritz. Ajla Tomljanovic musste sich danach zwar Jessica Pegula mit 6:7 (6), 3:6 geschlagen geben. Aber da stand ja noch das Doppel aus.

Und da hatte David Witt, Coach von Pegula und gleichzeitig US-Kapitän, diesmal auf Rajeev Ram gesetzt. In der Partie gegen Großbritannien war nich Taylor Fritz an der Seite von Jessica Pegula eingelaufen. Aber dieser Zug machte sich nicht bezahlt. Denn Matthew Ebden und Storm Hunter, zwei ausgewiesene Paarlauf-Experten, lieferten eine blitzsaubere Partie ab. Und gewannen mit 6:3 und 6:1.

Das bedeutete aber auch, dass sich Australien den Gruppensieg sichern konnte. Den amerikanischen Titelverteidigern fehlte letztlich ein Satz für den direkten Einzug ins Viertelfinale. Dort stehen nun eben die australischen Lokalmatadoren. Und werden am Mittwoch wohl gegen Serbien und also Novak Djokovic spielen. Dann nämlich, wenn Serbien morgen gegen die Tschechische Republik gewinnt.