United Cup Finale Deutschland gegen Polen: Angelique Kerber vs Iga Swiatek im TV, Livestream, Liveticker

Deutschland trifft im Finale des United Cups in Sydney im Finale auf das Team Polen. Angelique Kerber macht den Anfang gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek - ab 7.30 Uhr live im Tennis Channel und auf TennisTV! Und im Ticker bei uns.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.01.2024, 08:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Angelique Kerber feiert in dieser Woche ihr Comeback nach Babypause - und bekommt ordentlich Matchpraxis.

Das Duell gegen Iga Swiatek, ihres Zeichens Weltranglisten-Erste, ist bereits Kerbers fünftes Match beim United Cup.

Während sie die ersten drei Duelle gegen Jasmine Paolini (Italien), Caroline Garcia (Frankreich) und Maria Sakkari (Griechenland) verloren hatte und dabei gegen Sakkari eine 0:6, 3:6-Klatsche einstecken musste, fightete sie sich gegen Ajla Tomljanovic im Halbfinale gegen Australien zu einem Sieg in drei Sätzen - nach Matchball-Abwehr. Und war danach entsprechend glücklich.

"Ich versuche einfach, so viele Matches wie möglich zu spielen, bevor es nach Melbourne geht", sagte sie. "Ich habe aus den letzten drei Matches gelernt. Jetzt so ein enges Ding zu gewinnen, bedeutet mir sehr viel. Es ist wichtig, so ein Match wie dieses zu haben, bevor es zu den Australian Open geht."

Kerber gegen Swiatek gab's erst ein Mal

Und nun also folgt die ultimative Standort-Bestimmung: ein Duell gegen das Maß aller Dinge, die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek. Die ist in dieser Woche noch ungeschlagen.

Nur ein Mal haben Kerber und Swiatek bislang gegeneinander gespielt: 2022 beim Turnier in Indian Wells siegte die Polin mit 4:6, 6:2, 6:3.

Deutschland ringt Australien nieder!

Der Finaleinzug für das deutsche Team stand dabei ordentlich auf der Kippe: Alexander Zverev hatte nach Kerbers Vorlage überraschend gegen Alex de Minaur verloren. Am Ende siegten Zverev und Laura Siegemund im entscheidenden Mixed im Matchtiebreak mit 15:13 - nach Abwehr von zwei Matchbällen.

Deutschland hat damit die Chance, in der zweiten Auflage erstmals den United Cup zu gewinnen.

Wann spielt Kerber gegen Swiatek?

Das Match zwischen Angelique Kerber und Iga Swiatek ist für 17.30 Uhr Ortszeit in Sydney angesetzt, also um 7.30 Uhr MEZ.

TennisTV und der Tennis Channel übertragen im TV und Livestream, im Liveticker seid ihr bei uns dabei!