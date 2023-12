United Cup: Gelingt Deutschland der erste Sieg?

Das deutsche Team reist mit den großen Namen beim United Cup in Sydney an. Alexander Zverev und Angelique Kerber vertreten als topgesetzte Spieler die Farben des Deutschen Tennisbundes. Schon vor dem Start steht fest: schlimmer als bei der letzten Ausgabe kann es kaum kommen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.12.2023, 14:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Für Alexander Zverev ist das Gefühl eines Sieges beim United Cup noch unbekannt.

Die Premiere des United Cups im letzten Januar war für die deutsche Auswahl nicht von Erfolg gekrönt. Lediglich gegen Tschechien konnte Oscar Otte nach Niederlagen von Alexander Zverev, Jule Niemier und Laura Siegemund ein Einzel für das Team sichern. Das Duo Zverev/Siegemund ergatterte dann noch einen Punkt im abschließenden Mixed bei der 2:3-Niederlage.

Das zweite Gruppenspiel wurde anshcließend zur noch größeren Enttäuschung. Alle fünf Matches gingen verloren. Das Ausscheiden nach der Gruppenphase war damit besiegelt. Eine magere Ausbeute, die sich in den kommenden Tagen nicht wiederholen soll. Und die Zeichen dafür stehen nicht schlecht.

Zverev und Kerber führen das Team an

Alexander Zverev, der vor zwölf Monaten sein Comeback nach überstandener Verletzung gab, reist nach erfolgreichem Herbst und der Rückkehr in die Top10 nach Down Under. Angelique Kerber ist dafür die große Unbekannte in den Vergleichen gegen Italien (30. Dezember) und Frankreich (01. Januar).

Dafür könnte das abgeänderte Format dem deutschen Team entgegen kommen. Statt vier Einzeln sind in der 2024er-Ausgabe nur ein Männereinzel und ein Fraueneinzel angesetzt. Anschließend folgt das Mixed als mögliche Entscheidung. Die Möglichkeit mit nur einem Spieler bzw. einer Spielerin in guter Form weit zu kommen ist also höher. Sollte dazu also auch Angelique Kerber wieder schnell in die Spur finden, ist das Weiterkommen beim United Cup von hoher Wahrscheinlichkeit.

Hier die Auslosung des United Cups in Australien