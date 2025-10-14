United Cup: Hubert Hurkacz und Iga Swiatek geben sich auch 2026 die Ehre

Hubert Hurkacz und Iga Swiatek werden Polen auch 2026 wieder beim United Cup vertreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2025, 14:05 Uhr

© Getty Images Im Vorjahr erreichte Polen das Finale

Hubert Hurkacz und Iga Swiatek werden die neue Saison beim United Cup eröffnen. Das gaben die Veranstalter des Events am Montag bekannt. Damit steht Polen als erster von insgesamt 18 Teilnehmern der Mixed-Veranstaltung, die vom 2. bis 11. Januar 2026 in Perth und Sydney über die Bühne gehen wird, fest.

“Der United Cup ist immer wieder großartig. Es ist jedes Mal ein tolles Erlebnis und eine Ehre, sein Land zu vertreten, insbesondere an der Seite so großartiger Spieler”, meinte Swiatek, die beim 2023 ins Leben gerufenen United Cup im Einzel bei einer Bilanz von 14 Siegen und zwei Niederlagen hält. “Dieses Turnier ist anders. Es ist spannender als die normalen Events, die wir im Laufe des Jahres spielen.”

Sind aller guten Dinge drei?

Auch Hurkacz blickt dem Start ins neue Jahr voller Vorfreude entgegen: “Ich komme sehr gerne nach Australien und mag natürlich auch die Australier sehr. Die Atmosphäre dort gefällt mir wirklich sehr gut.”

Polen stand bei den vergangenen beiden Ausgaben jeweils im Endspiel des United Cup. 2024 setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Deutschland, in diesem Jahr erwiesen sich die USA als etwas zu stark.