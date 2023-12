United Cup: Hurkacz fixiert vorzeitig polnischen Sieg

Nach Iga Swiatek hat auch Hubert Hurkacz sein Einzel beim United Cup sein Einzel in der Partie gegen Brasilien gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2023, 14:41 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz am Samstag in Perth

Hurkacz besiegte Thiago Seyboth Wild mit 6:7 (4), 6:2 und 6:3. Zuvor hatte sich Iga Swiatek mit einer beeindruckenden Vorstellung gegen Beatriz Haddad Maia mit 6:2 und 6:2 durchgesetzt. Ob die beiden polnischen Topstars nun auch noch gemeinsam das Mixed Doppel bestreiten, wird sich weisen. Swiatek bekundete nach ihrem Erfolg jedenfalls große Lust darauf. Und auch Hurkacz erklärte noch auf dem Court, dass er nun ja auch noch im Doppel ran müsse.

Hurkacz bedankte sich auch beim Publikum, von dem die polnische Mannschaft sehr ordentlich unterstützt wurde. Allerdings waren die Plätze auf den Tribünen in Perth bei weitem nicht so gut gefüllt wie jene in Sydney, wo ja unter anderem die deutsche Mannschaft gegen Italien spielte. Morgen könnte sich das allerdings ändern: Denn dann spielt in Perth ab 10 Uhr MEZ Novak Djokovic gegen Zhizhen Zhang.

Polen trifft übermorgen in Gruppe A noch auf Spanien. Dabei geht es um den Aufstieg in die Vorschlussrunde. Denn die spanische Mannschaft hatte zum Auftakt gegen Brasilien mit 2:1 gewonnen.