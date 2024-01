United Cup: Kroatien siegt gegen Niederlande, Norwegen Gruppensieger

Kroatien hat bereits nach den Einzeln den Erfolg gegen die Niederlande sicher gehabt. Über den Gruppensieg entschied aber erst das Mixed. Donna Vekic stand dabei im Fokus.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.01.2024, 16:32 Uhr

© Getty Images Donna Vekic war die zentrale Figur im Duell gegen die Niederlande.

Borna Coric legte im ersten Einzel vor und ebnete die Chance zum Gruppensieg der engen Gruppe F. Gegen Tallon Griekspor siegte der Masterssieger von Cincinnati aus dem Jahr 2022 in zwei engen Sätzen 7:6(4), 6:4.

Anschließend legte Donna Vekic nach, die im ersten Satz gegen Arantxa Rus stark vorlegte, jedoch im zweiten Durchgang das Nachsehen hatte. Im entscheidenen dritten Abschnitt dominierte die 24. des WTA-Rankings dann wieder die Partie und ließ ihrer Gegnerin nun keinerlei Chance. 6:2, 3:6, 6:1 stand nach 1:53 Stunde auf der Anzeigetafel für Vekic, die ihren Sieg mit einem Freudenschrei feierte.

Vekic auch im Mixed nahe am Sieg dran

Das abschließende Mixed konnte dem niederländischen Team nicht mehr den Sieg im Vergleich mit Kroatien bringen, entschied jedoch abschließend über den Gruppensieg und das damit verbundene Weiterkommen. Donna Vekic sicherte an der Seite von Ivan Dodig den ersten Satz für Kroatien. Demi Schuurs und Wesley Koolhof glichen aus und holten nach einem mitreißenden Matchtiebreak 6:7(3), 6:3, 14:12 den Sieg für die Niederlande im Mixed.

Damit ist auf Grund der gewonnenen Spiele Norwegen der Sieger der Gruppe F, in der alle Teams einen Sieg und eine Niederlage und die selbe Anzahl an gewonnen Matches auf dem Konto haben. Ein bitteres Ende für das kroatische Team, da Dodig und Vekic mit Matchbällen die Chance zum Sieg und dem damit verbundendenen ersten Platz in der Gruppe F hatten. Nun muss das Team um Vekic auf den morgigen Ausgang der anderen beiden Gruppen in Sydney für das Weiterkommen als bester Gruppenzweiter schauen.

