United Cup live: Alexander Zverev vs. Stefanos Tsitsipas im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale beim United Cup in Sydney auf Stefanos Tsitsipas. Das Match gibt es ab 09:00 Uhr MEZ live im Livestream bei TennisTV.com und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2024, 11:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev spielen um den Einzug in das Halbfinale des United Cups.

Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas treffen beim United Cup aufeinander. Vieles spricht dafür, dass es nicht das letzte Duell der beiden Top10-Spieler in diesem Jahr sein wird.

In 13 Partien trafen beide Aktuere bisher aufeinander. Neun Matches gingen an den Griechen, der auch den letzten Schlagabtausch beim Masters in Paris in zwei Sätzen für sich entscheiden konnte. Alexander Zverev kann diese Bilanz heute aufbessern.

Zverev vs. Tsitsipas - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas gibt es ab 09:00 Uhr MEZ live im Livestream bei TennisTV.com.