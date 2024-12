United Cup live: Alexander Zverev vs. Zhizhen Zhang im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im ersten Match des zweiten Gruppenspiels beim United Cup auf den Chinesen Zhizhen Zhang. Das Spiel gibt es ab 10 Uhr MEZ live in unserem Matchtracker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.12.2024, 10:43 Uhr

Deutschland trifft in der RAC Arena in Perth im direkten Duell um Platz 1 in der Gruppe E auf China. Beide Team setzten sich beim United Cup im bisherigen Turnierverlauf jeweils mit 3:0 gegen Brasilien durch. Im Herreneinzel sieht sich DTB-Spieler Alexander Zverev dem Chinesen Zhizhen Zhang gegenüber.

Favorisiert geht der 27-jährige Hamburger schon aufgrund seiner Platzierung in der Weltrangliste in die Begegnung. Als Nr. 2 trifft er mit dem 28-jährigen Chinesen auf die Nr. 45 im ATP-Ranking. Auch das einzige Duell der beiden konnte der deutsche Olympiasieger von Tokio in diesem Jahr im Viertelfinale am Hamburger Rothenbaum in zwei Sätzen für sich entscheiden, wobei Sand nicht gerade den Lieblingsbelag für Zhang darstellt.

Zverev vs. Zhang - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Zhizhen Zhang gibt es ab 10 Uhr MEZ im Livestream bei TennisTV.com und WOW sowie im TV bei Sky.