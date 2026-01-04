United Cup: Mboko legt vor, „FAA“ holt Sieg für Kanada

Victoria Mboko und Félix Auger-Aliassime haben mit ihren Erfolgen im Einzel beim United Cup Kanada den Sieg gegen China beschert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.01.2026, 11:32 Uhr

© Getty Images Victoria Mboko hat beim United Cup ein erfolgreiches Debut hingelegt

Zwei Begegnungen hat es am Sonntag beim United Cup in Sydney gegeben. Und beide waren schon nach den Einzeln entschieden. In der frühen Session setzte sich Deutschland mit Siegen von Eva Lys und Alexander Zverev (und danach auch Zverev an der Seite von Laura Siegemund) letztlich mit 3:0 durch.

Danach gab es das Aufeinandertreffen zwischen Kanada und China - übrigens vor sehr gut gefüllten Tribünen. Den Auftakt machte Jungstar Victoria Mboko, die in der vergangenen Saison sensationell den Titel beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal geholt hatte. Mboko startete gegen Lin Zhou langsam, setzte sich danach aber mit 2:6, 6:2 und 6:0 durch.

Diese Vorlage nutzte Félix Auger-Aliassime im Männer-Einzel gegen Zhizhen Zhang. Auger-Aliassime, nach seinem starken Saison-Finish 2025 aktuell die Nummer fünf der Welt, gewann gegen Zhizhen Zhang sicher mit 6:4 und 6.4.

China hatte zum Auftakt Belgien mit 2:1 besiegt. Gegen Zizou Bergs und Elise Mertens muss Team Canada im zweiten Gruppenspiel am Dienstag ran.

