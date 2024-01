United Cup: Norwegen bezwingt Kroatien im entscheidenden Mixed

Mit Siegen im Einzel und Mixed führte Casper Ruud Norwegen zu einem 2:1-Erfolg gegen Kroatien und darf noch auf den Einzug seines Teams ins Viertelfinale hoffen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.01.2024, 07:33 Uhr

© Getty Images Casper Ruud steuerte zwei Punkte zum Erfolg von Norwegen gegen Kroatien bei.

Ruud besiegt Coric

Im Einzel des konnte sich Casper Ruud für die Niederlage in der bislang einzigen Begegnung gegen Borna Coric aus dem Jahr 2019 revanchieren. Im komplett ausgeglichenen ersten Durchgang war es Ruud, dem im zwölften Game das entscheidende Break zum Satzgewinn gelang. Anschließend war der Weltranglisten-11. aus Norwegen nicht mehr zu stoppen und fixierte nach 88 Minuten den 6:4, 6:1-Endstand.

Vekic ringt Helgo nieder

Mehr Mühe als erwartet hatte die Weltranglisten-24. Donna Vekic im Einzel. Gegen die im Ranking auf Position 544 geführte Malene Helgo aus Norwegen benötigte die 27-jährige Kroatin drei hartumkämpfte Sätze, ehe sich die Favoritin nach 2:49 Stunden mit 7:5, 3:6, 6:3 durchsetzen konnte.

Im Mixed an der Seite von Eikeri erfolgreich

Im entscheidenden Mixed trat Ruud an der Seite der Doppel-Spezialistin Ulrikke Eikeri gegen das kroatische Duo Ivan Dodig/Donna Vekic an. Nach glatt gewonnenem ersten Durchgang musste das norwegische Duo den Satzausgleich hinnehmen. Somit fiel die Entscheidung im Match-Tiebreak, in dem die skandinavische Paarung mit 10:7 die Oberhand behielt.

Im letzten Spiel der Gruppe F in Sydney muss Norwegen auf einen Sieg der Kroaten gegen die Niederlande hoffen, um noch theoretische Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale zu haben.

