United Cup: Polen gewinnt Thriller gegen Norwegen

Iga Swiatek hat Polen beim United Cup in Sydney zum 2:1 gegen Norwegen geführt. Mit einem Krimi im Doppel an der Seite von Jan Zielinski.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2024, 13:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jan Zielinski und Iga Swiatek feiern Polens Erfolg gegen Norwegen

Knapper geht es nicht: Nachdem es nach den beiden Einzeln zwischen Polen und Norwegen unentschieden gestanden hatte, gewannen Iga Swiatek und Jan Zielinsiki das entscheidende Doppel gegen Casper Ruud und Ulrike Eikkeri mit 6:2, 0:6 und 10:8. Zuvor hatte Swiatek ihre Partie gegen Malene Helgoe erwartet glatt mit 6:1 und 6:0 gewonnen.

Casper Ruud sorgte im wohl bestbesetzten Match dieses Tages beim United Cup gegen Hubert Hurkacz mit 7:5 und 6:3 für den Ausgleich. Ruud behielt damit seine weiße Weste bei diesem Wettbewerb: Denn der Norweger hat alle sechs Einzel, die er bislang beim United Cup bestritten hat, für sich entscheiden können.

In den frühen Partien konnte sich Kasachstan in Perth schon nach den Einzel-Siegen von Alexander Shevchenko gegen Stefanos Tsitsipas und von Elena Rybakina gegen Maria Sakkari über den Einzug ins Viertelfinale freuen. In Sydney gewann Großbritannien die Begegnung gegen Argentinien mit 2:1.