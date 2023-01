United Cup: Sakkari und Tsitsipas schaffen Entscheidung im Mixed, auch USA, Polen, Italien weiter

Das griechische Team um Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari hat in einem Late-Night-Finish den Halbfinaleinzug klargemacht. Auch die USA, Polen und Italien sind weiter.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.01.2023, 16:45 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari, Stefanos Tsitsipas

Sakkari und Tsitsipas gewannen das gemischte Doppel gegen Petra Martic/Borna Gojo mit 7:6 (6), 6:4 und holten damit das entscheidende 3:2 zum Gesamtsieg gegen die Kroaten. Und das in einem begeisternden und spannenden Spiel, das erst eine halbe Stunde vor Mitternacht in Perth zu Ende ging. "Ich bin so happy und so stolz auf das Team", jubelte Sakkari nach dem Sieg.

Tsitsipas und Sakkari hatten auch ihre Einzel gewonnen, Donna Vekic und Borna Coric die Punkte für das kroatische Team geholt.

Polen trifft auf die USA

Griechenland trifft damit auf Italien, das trotz der knappen Niederlage gegen Polen weiterkam. Iga Swiatek und Magda Linette hatten hier die Punkte für Polen geholt, Lorenzo Musetti und Matteo Berrettini (6:4, 3:6, 6:3 gegen Hubert Hurkacz) waren für die italienische Auswahl erfolgreich. Im entscheidenden Mixed siegten Hurkacz/Swiatek klar mit 6:1, 6:2 gegen Camilla Rosatello/Lorenzo Musetti.

Polen bekommt es nun mit den USA zu tun: Die US-Amerikaner holten dank Frances Tiafoe das entscheidende 3:1 - der US-Open-Halbfinalist gewann gegen Dan Evans mit 3:6, 7:5 und 6:3. Im Mixed erhöhten Jessica Pegula und Taylor Fritz auf 4:1.

