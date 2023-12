United Cup: Schluss mit Besinnlichkeit - Kerber-Comeback und Zverev-Härtetest Down Under

Nach anderthalb Jahren "Mama-Pause" kehrt Angelique Kerber auf die Tennistour zurück. An der Seite von Alexander Zverev kämpft die Ex-Weltranglistenerste für Deutschland um den United Cup.

von SID

zuletzt bearbeitet: 27.12.2023, 14:29 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber und Alexander Zverev sind zuletzt gemeinsam beim Hopman Cup 2019 für Deutschland angetreten

Nur wenige Tage nach Heiligabend beackerte Angelique Kerber schon wieder den Trainingscourt - und das am anderen Ende der Welt. Die besinnlichen Momente mit Töchterchen Liana beim ersten gemeinsamen Weihnachten zu Hause waren schnell Geschichte. In Australien, wo Kerber mit der Familie am Dienstag landete, geht es beim United Cup endlich auch wieder um den sportlichen Wettbewerb.

Nach rund anderthalb Jahren "Baby-Pause" fiebert Kerber (35) ihrem Comeback entgegen - und will beim Nationen-Event an der Seite ihres Teamkollegen Alexander Zverev wieder jubeln. Am Samstagmorgen mitteleuropäischer Zeit trifft das deutsche Team auf Italien, am Neujahrsmorgen wartet im Kampf um den Viertelfinaleinzug dann Frankreich. Und Kerber und Zverev, die dreimalige Grand-Slam-Siegerin und der amtierende Olympiasieger, sollen in den Einzelmatches aufschlagen.

Kerber fühlt sich "bereit"

Für Erstere ist das Duell mit Italien nicht weniger als der Start in "die größte Herausforderung der Karriere", wie Kerber der Süddeutschen Zeitung sagte. "Es ist ein Prozess, ohne Geduld wird es nicht gehen", führte die ehemalige Nummer eins der Welt aus und gestand, den eigenen Leistungsstand nicht seriös einschätzen zu können: "Ich habe keine Ahnung, das sage ich ganz ehrlich."

Am Samstag, nach ihrem kniffligen Auftaktmatch, dürfte Kerber zumindest ein bisschen schlauer sein. Um 7.30 Uhr (MEZ) ist ihre Partie gegen Jasmine Paolini angesetzt, die Nummer 97 der Welt. Und trotz aller Unwägbarkeiten - Kerber fühlt sich "bereit", wie sie vor den Festtagen auf SID-Anfrage bekannte: "Das Training lief soweit nach Plan, und die Vorfreude auf den Saisonstart in Australien steigt."

"Happy Slam" auch im Fokus von Zverev

Für ein erfolgreiches Comeback hat die Kielerin, die im Juli 2022 in Wimbledon zuletzt auf der Tour spielte und im Februar Mutter wurde, unter anderem ihren alten Trainer Torben Beltz zurückgeholt. Der Fahrplan ist klar: United Cup, WTA-Turnier in Adelaide und dann das erste ganz große Highlight im neuen Karriereabschnitt - die Australian Open, die Kerber 2016 gewann.

Auf dem Major in Melbourne liegt auch bei Zverev, weiterhin auf der Jagd nach dem ersten Grand-Slam-Titel der Karriere, der Fokus. In Sydney wartet im Anschluss an Kerbers Partie am Samstag wohl der Top-50-Spieler Lorenzo Sonego.

United Cup wird erst zum zweiten Mal ausgetragen

Zverev will im neuen Tennisjahr den nächsten Schritt machen. Die Comebacksaison nach seiner schweren Fußverletzung im Sommer 2022 lief sehr ordentlich, doch der Siegspieler vergangener Zeiten war Zverev 2023 noch nicht immer. Der United Cup ist auch für den 26-Jährigen ein willkommener Härtetest.

Zum erst zweiten Mal wird der Mixed-Nationenwettbewerb ausgetragen. 18 Teams aus aller Welt treten in Perth und Sydney an, nach den obligatorischen zwei Einzelmatches steht ein möglicherweise entscheidendes Mixed-Doppel an. Die jeweiligen Ersten der sechs Dreiergruppen sowie die zwei besten Vorrundenzweiten qualifizieren sich schließlich für das Viertelfinale des Zehn-Millionen-Dollar-Turniers Anfang Januar.

Für das deutsche Team sind neben Kerber und Zverev auch Maximilian Marterer, Tatjana Maria und Laura Siegemund gemeldet und wollen besser abschneiden als 2023. Damals war nach zwei Vorrundenpleiten Schluss.