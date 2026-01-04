United Cup: Schweiz besiegt Italien in Late Night-Thriller

Die Schweiz steht beim United Cup in Australien nach einem hart erkämpften 2:1-Erfolg über Italien als Gruppensieger im Viertelfinale. Zur Matchwinnerin für die Eidgenossen avancierte Belinda Bencic.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 04.01.2026, 18:10 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic führte die Schweiz beim United Cup ins Viertelfinale.

Im ersten Spiel des Tages behielt Bencic zunächst gegen Jasmine Paolini überraschend klar mit 6:4 und 6:3 die Oberhand. Für die 28-jährige Schweizerin war es der dritte Erfolg im fünften Aufeinandertreffen mit der derzeitigen Weltranglisten-Achten.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Spiel“, meinte Bencic im Anschluss. „Ich habe am Ende der letzten Saison ganz knapp gegen sie verloren. Ich musste mich mental wirklich darauf einstellen: ‚Jetzt ist meine Zeit gekommen, ich kann es schaffen.‘ Ich glaube, heute war es auch eine mentale Herausforderung.“

Danach stellte Flavio Cobolli in einem wahren Thriller gegen Haudegen Stan Wawrinka mit 6:4, 6:7 (2) und 7:6 (4) den Ausgleich her. Der 40-Jährige Wawrinka bewies dabei einmal mehr, dass er immer noch einiges zu bieten hat und absolvierte bereits die zweite "Marathon"-Partie innerhalb von zwei Tagen. Am Samstag war er nach einer Spielzeit von drei Stunden und 20 Minuten gegen Arthur Rinderknech siegreich geblieben, am Sonntag unterlag er nach zwei Stunden und 55 Minuten knapp.

Die Entscheidung musste also im abschließenden Mixed-Doppel fallen. In einem weiteren Thriller setzte sich Bencic an der Seite von Jakub Paul gegen die dreimaligen Grand-Slam-Siegerinnen Sara Errani und Andrea Vavassori mit 7:5, 4:6, 10:7 durch.

Die Schweiz steht somit nach zwei Siegen als Gruppensieger der Gruppe C fest, Italien muss sein nächstes Duell gegen Frankreich unbedingt gewinnen.