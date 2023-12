United Cup: Sieg von Casper Ruud reicht nicht aus

Casper Ruud konnte das norwegische Team beim United Cup nicht zum Auftaktsieg führen. Gegen die Niederlande gewann Ruud sein Einzel, unterlag jedoch mit seiner Partnerin im entscheidenden Mixed.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.12.2023, 06:31 Uhr

© Getty Images Casper Ruud musste sich mit Norwegen den Niederlanden geschlagen geben.

Casper Ruuds Teamkollegin Malene Helgo, die auf Platz 539 in der Weltrangliste steht, zeigte sich im ersten Einzel gegen Aranxta Rus nur im ersten Satz auf Augenhöhe. 7:6(4), 6:1 siegte die um fast 500 Plätze besser platzierte Niederländerin.

Wie erwartbar lag es also an Casper Ruud, das norwegische Team in der Begegnung zu halten. Der Elfte des ATP-Ranking siegte in zwei Sätzen 6:3, 6:4 und benötigte dabei gegen Tallon Griekspoor, immerhin aktuell 23. des Rankings, lediglich 73 Minuten.

An der Seite von Ulrikke Eikeri ging es dann für die norwegische Nummer eins gegen das Duo Demi Schuurs und Wesley Koolhof um den entscheidenden Matchpunkt. Den engen ersten Satz sicherten sich die beiden niederländischen Doppelspezialisten im Tiebreak.

Casper Ruud unterliegt mit Ulrikke Eikeri im engen Mixed

Doch das norwegische Team gab sich noch nicht geschlagen und legte im zweiten Durchgang nochmal vor. Am Ende setzte sich dann aber doch die größere Doppelerfahrung auf niederländischer Seite durch. 7:6(5), 7:5 siegten Schuurs und Koolhof in einem ansehnlichen Match nach 1:46 und machen damit einen großen Schritt Richtung Viertelfinale.

Am Neujahrestag trifft das norwegische Team in der Gruppe F auf den weiteren Gruppengegner Kroatien, um dort die Chance auf das Weiterkommen zu wahren. Einen Tag später bekommt es die Auswahl aus den Niederlanden mit demselben Gegner zu tun und kann den Gruppensieg perfekt machen.

