United Cup: So lief der dritte Tag

Zwei Länderkämpfe gestalten sich nach dem dritten Tag beim United Cup ausgeglichen, vier Team dagegen dürfen sich morgen keinen Umfaller mehr erlauben. Auch nicht das deutsche.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2022, 13:44 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hat schon wieder aus allen Rohren gefeuert

Bei sechs Partien kann man schon mal den Überblick verlieren. Fakt ist allerdings: weder in Sydney noch in Perth oder Brisbane hat an diesem dritten Tag ein Siegerteam gekürt werden können. Denn die bemerkenswerte Matchplanung beim United Cup bringt es mit sich, dass sich die Länderkämpfe über jeweils zwei Tage hinziehen. Und am ersten dieser beiden Tage nur zwei Einzel ausgetragen werden.

Et voila …

Deutschland hat sich gegen die Tschechische Republik eine veritable Grube gegraben. Nach den Niederlagen von Alexander Zverev gegen Jiri Lehecka und von Jule Niemeier gegen Marie Bouzkova müssen am Neujahrstag Oscar Otte und Laura Siegemund zunächst einmal ausgleichen. Stand jetzt aber: CZE 2, GER 0.

Ausgeglichen geht es in Gruppe A zwischen Bulgarien und Belgien zu. Grigor Dimitrov konnte das Spitzeneinzel gegen David Goffin mit 6:4 und 7:5 für sich entscheiden, Alison van Uytvanck glich mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Isabella Shinikova aus. BEL 1, BUL 1.

Gleiches gilt für die Begegnung zwischen Polen und Kasachstan in Brisbane. Iga Swiatek hielt sich beim 6:1 und 6:3 gegen Yulia Putintseva nicht lange auf. Aber nach dem 7:6 (7) und 6:2 von Timofey Skatov ist auch in dieser Partie alle offen. POL 1, KAZ 1.

Auf der Erfolgswelle schwimmen weiter die BritInnen. Denn nach dem doch überraschenden Drei-Satz-Erfolg von Cameron Norrie gegen Rafael Nadal, legte Katie Swan in Sydney gegen Nuria Parrizas Diaz mit 3:6, 6:1 und 6:2 nach. GBR 2, ESP 0.

Beste Aussichten hat auch die brasilianische Auswahl gegen Norwegen. Beatriz Haddad Maia wurde beim 6:4 und 6:2 gegen Malene Helgoe ihrer Favoritenrolle gerecht. Und F.M.R. Alves ließ Viktor Durasovic beim 6:3 und 6:3 keine Chance. BRA 2, NOR 0.

Bleiben noch die kroatischen Farben. Da machte Donna Vekic mit einem 6:0 und 6:4 gegen Maria Carle den Auftakt, Borna Coric versetzte Argentinien mit dem 6:4 und 7:5 gegen Francisco Cerundolo schon fast den sportlichen Todesstoss. CRO 2, ARG 0.