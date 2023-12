United Cup: Spanien feiert Auftakterfolg gegen Brasilien

Spanien hat sich zum Auftakt des United Cups mit 2:1 gegen Brasilien behauptet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.12.2023, 09:23 Uhr

© Getty Images Alejandro Davidovich Fokina führte Spanien zum Sieg

Erfolgreicher Auftakt für Spanien beim United Cup in Perth: Die Iberer setzten sich am Freitag in Gruppe A gegen Brasilien mit 2:1 durch. Zum Matchwinner avancierte dabei Alejandro Davidovich Fokina, der sowohl im Einzel als auch im entscheidenden Mixed-Doppel jubeln durfte.

Zunächst eröffnete Davidovich Fokina die neue Saison mit einem ungefährdeten 6:4 und 6:0-Sieg gegen Thiago Seyboth Wild, im Mixed sorgte er an der Seite von Sara Sorribes Tormo durch ein 6:4 und 7:5 über Beatriz Haddad Maia und Marcelo Melo dann für den Auftakterfolg Spaniens. Zwischenzeitlich hatte Haddad Maia mit einem 7:6 (1) und 6:2-Sieg gegen Sorribes Tormo im Fraueneinzel ausgeglichen.

Nach dem ersten Tag liegt Spanien in Gruppe A somit in Führung. Komplettiert wird die Gruppe von Polen, das mit Iga Swiatek und Hubert Hurkacz einer der Topfavoriten auf den Sieg beim United Cup ist.