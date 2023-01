United Cup: Stefanos Tsitsipas hält Griechenland im Rennen

Stefanos Tsitsipas hat in einem dramatischen Match gegen Borna Coric das 1:1 für Griechenland geholt. Die USA führt indes gegen Großbritannien.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.01.2023, 10:22 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Zum Ende der Day Session ist beim United Cup noch alles offen in Sachen Halbfinaleinzüge. Aktuell spielen die Gruppensieger in den "City Finals" gegeneinander.

Stefanos Tsitsipas holte hier den Ausgleich für Griechenland gegen Kroatien - mit einem 6:0, 6:7 (4), 7:5 über Borna Coric, der im zweiten Durchgang schon zwei Matchbälle abgewehrt hatte. Und sich nach dem klaren ersten Satz für Tsitsipas teuer verkaufte und im entscheidenden Satz schon mit 4:1 vorne lag. "Es ging ja gegen Borna, nicht gegen jemanden, der auf Platz 1000 notiert ist", so der erleichterte Tsitsipas nach dem Sieg. Er hatte die letzten drei Partien gegen Coric allesamt verloren.

Zuvor hatte Donna Vekic das kroatische Team durch ein 6:2, 6:0 gegen Despina Papamichail in Führung gebracht. Nun spielen Maria Sakkari gegen Petra Martic, danach Michail Pervolarakis gegen Borna Gojo. Gefolgt von einem Mixed, sollte die Partie noch nicht entschieden sein.

USA führt gegen Großbritannien

Die USA indes führt mit 2:1 gegen Großbritannien: Madison Keys (2:6, 6:3, 6:4) und Jessica Pegula (6:2, 6:0) waren die Punktbringerinnen für die Amerikaner. Cameron Norrie hatte zwischenzeitlich den Ausgleich beim 6:4, 5:7, 6:4 gegen einen am Ende entnervten Taylor Fritz geholt, der im dritten Satz bereits mit einem Break in Führung gelegen war. Norrie aber steckte nicht auf und bestätigte seine Frühform in 2023 - er hatte dieser Tage bereits gegen Rafael Nadal gewonnen. Frances Tiafoe trifft aktuell auf Dan Evans.

Swiatek schlägt Trevisan

Im Duell zwischen Polen und Italien steht es 1:1: Lorenzo Musetti hatte gegen Daniel Michalski die Führung hergestellt, Polens Superstar Iga Swiatek gegen Martina Trevisan beim 6:2, 6:4 den Ausgleich besorgt, auch wenn sie am Ende noch mal zwei Breakchancen zum 5:5-Ausgleich abwehren musste. Hubert Hurkacz und Matteo Berrettini stehen aktuell auf dem Court, im Anschluss dann Magda Linette und Lucia Bronzetti.

Deutschland mit Alexander Zverev war bereits in der Gruppenphase ausgeschieden, ebenso Spanien mit Rafael Nadal.

Hier geht's zu den aktuellen Livescores