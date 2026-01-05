United Cup: Swiatek schlägt Lys - Deutschland verliert gegen Polen

Eva Lys hat die Überraschung beim United Cup 2026 verpasst. Die 23-Jährige verlor gegen die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek mit 6:3, 3:6, 4:6. Nach der Niederlage von Alexander Zverev liegt Deutschland gegen Polen damit 0:2 zurück.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 12:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Eva Lys

Lys begann überragend, holte sich mit teils fantastischen Gewinnschlägen den ersten Durchgang mit 6:3. Auch in Satz zwei hatte die Deutsche Chancen, führte mit 3:1 und hatte beim 3:2 erneut eine Chance zum Break. Swiatek aber blieb dran und fand mehr Sicherheit in ihrem Spiel. Im dritten Satz glich Lys ein frühes Break noch mal aus und hatte ihrerseits beim 3:3 zwei Chancen zum Break, aber Swiatek hielt. Beim 4:5 aus Lys' Sicht holte sie sich das entscheidende Break zum Sieg. Eine Baustelle dabei: Lys' zweiter Aufschlag, den Swiatek erfolgreich attackierte.

Hier das Match zum Nachlesen in unserem Liveticker.

Swiatek lobt Lys: “Überragend”

Für Swiatek war es der vierte Sieg im vierten Match gegen Lys. Der allerdings so knapp ausfiel wie noch nie: In den bisherigen drei Begegnungen hatte Lys nur insgesamt sieben Spiele geholt.

“Ihre Bälle die Linie entlang waren überragend”, lobte Swiatek den Auftritt von Lys am heutigen Montag.

Zuvor hatte Alexander Zverev mit 3:6, 4:6 gegen Hubert Hurkacz verloren. Deutschland liegt damit 0:2 zurück und hat die Partie gegen Polen damit verloren.

Am Sonntag hatte Deutschland gegen die Niederlande mit 3:0 gewonnen.

Nun entscheidend für den Gruppenausgang: die Partie zwischen Polen und der Niederlande am Mittwoch.