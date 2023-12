United Cup: Swiatek startet souverän

Iga Swiatek ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Beim United Cup siegte die Weltranglistenerste gegen die brasilianische Nummer eins Beatriz Haddad Maia 6:2, 6:2.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.12.2023, 14:19 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek zeigte sich beim United Cup sofort in gewohnter Form.

Das erste Aufschlagspiel der Partie überließ Iga Swiatek ihrer Gegnerin, doch dann legte die Polin in gewohnter Manier los. Fünf Aufschlagspiele in Folge gingen an Swiatek. Die ersten beiden Satzbälle konnte die Brasilianerin noch abwehren und in ihr zweites Spiel der Partie umwandeln, bevor Swiatek bei eigenem Aufschlag den ersten Satz sicherte.

Fast den identischen Verlauf nahm der zweite Durchgang mit der Zugabe, dass auch Swiatek einmal ihren Aufschlag abgeben musste. Trotz allem stand nach 78 Minuten Spielzeit ein souveräner Sieg der Branchenbesten im WTA-Zirkus.

Hurkacz kann für Polen alles klar machen

In der zweiten Partie trifft Hubert Hurkacz für das polnische Team auf Thiago Seyboth Wild. Brasilien steht nach der Niederlage gegen Spanien bereits mit dem Rücken zur Wand. Eine Niederlage gegen Polen wäre gleichbedeutend mit dem Aus in der Gruppenphase des United Cups.

