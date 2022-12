United Cup Tag 1 – Vorschau

Die Saison 2023 beginnt heute in Australien, wenige Tage vor Beginn des neuen Jahres. Und sie beginnt mit einem brandneuen Turnier, dem United Cup, einem gemeinsamen ATP/WTA-Team-Event. Schon heute erwarten uns spannende Partien.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 29.12.2022, 10:30 Uhr

© Getty Images Schon am ersten Tag erwarten uns spannende Matches

Am United Cup nehmen Mixed-Teams aus 18 verschiedenen Nationen teil, die in sechs Gruppen aufgeteilt sind und in Brisbane, Perth und Sydney spielen. Die beiden Gruppensieger jeder Gastgeberstadt treffen in einer K.o.-Phase aufeinander, in der die drei Siegerteams ins Halbfinale einziehen. Dort treffen sie auf den unterlegenen Finalisten der Gastgeberstadt mit der besten Bilanz. Die ATP ist mit großen Namen wie Rafael Nadal, dem wiedergenesenen Sascha Zverev und Stefanos Tsitsipas vertreten. Das WTA-Feld umfasst die Weltranglistenerste Iga Swiatek, Jessica Pegula und die WTA-Finalsiegerin Caroline Garcia.

Die Spiele beginnen um 12:00 Uhr Ortszeit in Perth/Sydney und um 13:00 Uhr in Brisbane. Eine Vorschau auf die spannendsten Mathes heute gibt es hier:

Stefanos Tsitsipas vs. Grigor Dimitrov

Griechenland ist mit Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari das topgesetzte Team. Sie spielen zusammen mit Bulgarien und Belgien, das mit David Goffin und Elise Mertens zwei Topspieler in seinen Reihen hat, in Gruppe A. Der Grieche hatte in der vergangenen Saison eine Bilanz von 61:24. Dimitrov kann da mit einem 26:22 nicht mithalten und verlor 2022 2:3 gegen Top-5-Spieler, zu denen auch der Athener gehört. Insgesamt führt Tsitsipas mit einem Head-to-Head von 5:1 gegen den Bulgaren, wobei Dimitrovs einziger Sieg gegen ihn 2020 auf einem Hallen-Hartplatz erfolgte. In diesem Duell der einhändigen Rückhandspieler ist der Weltranglisten-4. auf dem Papier der deutlich größere Favorit.

Alex de Minaur vs. Cameron Norrie

De Minaur ersetzt den verletzten Nick Kyrgios als Topspieler des australischen Teams. Neben Australien und Großbritannien spielt auch Spanien in Gruppe D, das von Rafael Nadal und Paula Badosa angeführt wird. Alex de Minaur ist ein hervorragender Mannschaftssportler, was man auch beim diesjährigen Laver Cup, bei dem Team World das erste Mal gewinnen konnte, gesehen hat. Norrie ist die neue britische Nummer 1 und hat vergangenen Saison mit einer Bilanz von 49:26 erfolgreich an seinen Erfolg von 2021 angeknüpft. Ihr einziges Aufeinandertreffen fand im vergangenen April auf Sand in Barcelona statt, wo der Australier in drei Sätzen gewann. Da de Minaur auf heimischem Boden spielt und sein Land vertritt, ist er in der Favoritenrolle, Norrie erneut zu besiegen.

Den täglichen Spielplan des United Cups finden Sie hier.