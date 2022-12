United Cup: Um so viel Geld und Punkte geht es in Down Under

Zum Saisonstart steht die erste Ausgabe des United Cups als Nachfolger des Hopman Cups auf dem Programm. Wir haben und Punkte und Preisgeldverteilung des Mixed-Events genauer angesehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.12.2022, 09:35 Uhr

Der United Cup geht 2023 erstmals über die Bühne

Der ATP Cup stellte zwar ein durchaus erfolgreiches Format dar, muss nun aber nach nur wenigen Editionen wieder weichen. Aus gutem Grund, mit dem United Cup steht nun zum Saisonstart ein Turnierformat auf dem Programm, das Damen- und Herren-Tennis vereint. Sehr ähnlich zum beliebten Hopman Cup.

Erstmals treten die 18 qualifizierten Nationalteams 2023 im neuen Format an, in insgesamt sechs Gruppen á drei Teams werden zunächst mit den Gruppensiegern sechs Zwischenrundenteilnehmer ermittelt, die um eines von drei Tickets fürs Semifinale kämpfen. Der vierte und letzte Platz in der Vorschlussrunde geht an jenes Lucky-Loser-Team, das im Turnierverlauf das beste Ergebnis erzielen konnte.

Swiatek und Nadal dabei

Gespielt werden dabei jeweils zwei Herren- und Damen-Einzel. Im Falle eines Unentschiedens würde ein abschließendes Mixed-Doppel über Sieg oder Niederlage entscheiden. Gespielt wird in den drei australischen Städten Perth, Brisbane und Sydney unter sehr ähnlichen Bedingungen wie jenen, die bei den Australian Open Mitte Januar zu erwarten sind. Das lockt etwa mit Iga Swiatek und Rafael Nadal auch die ganz großen Namen.

Punkte für die ATP- und WTA-Charts gibt es beim United Cup natürlich auch - und das in durchaus ansehnlichem Ausmaß: Für einen Sieg über einen Top-10-Spieler gibt es maximal 180 Punkte (im Falle eines Sieges im Endspiel), gewinnt man in der Gruppe gegen einen Mann aus den Top-10, so stehen lediglich 55 Punkte zur Disposition. Die Anzahl der zu gewinnenden Punkte sind demnach von Turnierrunde und dem Ranking des Gegners abhängig, maximal gäbe es die Möglichkeit, 500 Punkte zu gewinnen.

Auch in Sachen Preisgeld sieht die Systematik auf den ersten Blick komplex aus. Differenziert wird hier nach Preisgeld für Einzel- und Teamerfolge, nach Spieler eins und zwei sowie der jeweils gespielten Runde. Ein Einzel-Erfolg der Nummer eins im Endspiel bringt demnach gut 250.000 US-Dollar ein, während ein Sieg der Nummer zwei in der Gruppenphase nur gut 25.000 US-Dollar "wert" ist. Für einen Team-Erfolg in der Gruppe gibt es 5.000 US-Dollar pro Spieler, der Finalerfolg bringt gut 23.000 US-Dollar pro Nase.

Hier geht es zur genauen Verteilung des Preisgeldes und der Punkte!