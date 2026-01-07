United Cup: USA stehen nach Thriller-Sieg über Griechenland im Halbfinale

Team USA hat beim United Cup in Australien die Chance auf die Titelverteidigung gewahrt. Im Vierterfinal-Duell mit Griechenland setzten sich Coco Gauff und Christian Harrison im entscheidenden Mixed denkbar knapp mit 4:6, 6:4 und 10:8 gegen Maria Sakkari und Stefanos Tsitsipas durch.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 07.01.2026, 08:40 Uhr

© Getty Images Coco Gauff und Christian Harrison hatten am Ende knapp die Nase vorne.

Im ersten Match des Tages bezwang Coco Gauff Maria Sakkari nach einer Stunde und 26 Minuten mit 6:3 und 6:2 und brachte somit ihr Team mit 1:0 in Führung. Die Weltranglistenvierte zeigte eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur überraschenden 1:6, 7:6(3), 0:6-Niederlage gegen die Weltranglisten-42. Jessica Bouzas Maneiro, die sie im Duell gegen Spanien hinnehmen musste. Vor allem beim Aufschlag zeigte sich Gauff deutlich verbessert.

„Heute war es definitiv ein viel besseres Spiel“, sagte Gauff in ihrem Interview auf dem Platz. „Ich habe einfach versucht, das letzte Match auszulöschen. Das ist das Schöne an diesem Turnier: ein Team wie Taylor [Fritz] und Christian [Harrison] zu haben, die mir die Chance gegeben haben, im Turnier zu bleiben, sodass ich heute etwas Besseres zeigen konnte. Ich bin definitiv glücklich, mein Team in Führung gebracht zu haben."

In der zweiten Partie zeigte Stefanos Tsitsipas, dass heuer möglicherweise wieder mit ihm zu rechnen sein wird. Nach einer beeindruckenden Leistung setzte sich der ehemalige Weltranglisten-Dritte mit 6:3 und 7:5 gegen Taylor Fritz durch und feierte somit seinen ersten Sieg gegen einen Top 10-Spieler in den letzten 18 Monaten.

„Ich habe für das Team gekämpft, und es war ein großartiges Spiel von meiner Seite“, sagte ein sichtlich erfreuter Tsitsipas. „Wenn man 0:1 hinten liegt, ist die Sache ziemlich einfach; ich wusste, welches Niveau ich heute auf dem Platz abrufen musste. Ich fühlte mich meinem Team gegenüber verpflichtet.“

Denkbar knappe Entscheidung im Mixed

Die Entscheidung musste somit im abschließenden Mixed zwischen Sakkari/Tsitsipas und Gauff/Harrison fallen. Die Griechen konnten im ersten Satz einen Breakrückstand wettmachen und holten den Durchgang mit 6:4. Auch im zweiten Satz ging das US-amerikanische Doppel mit einem Break in Front - das griechische Duo konterte jedoch abermals postwendend.

Nach einem erneuten Break von Gauff/Harrison war jedoch die Vorentscheidung im zweiten Satz gefallen - es ging in den entscheidenden Matchtiebreak. Dieser schien zunächst zu einer eindeutigen Angelegenheit zu werden, führte das US-amerikanische Duo doch bereits 6:1. Doch Sakkari/Tsitispas schlugen zurück und glichen auf 6:6 aus. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Team USA mit 10:8 denkbar knapp das bessere Ende für sich hatte.

Im Semifinale trifft der Titelverteidiger auf den Sieger des Duells zwischen Lokalmatador Australien und Polen.