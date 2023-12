United Cup zentraler Teamwettbewerb der Zukunft?

Nach der Premiere 2023 läutet der United Cup die neue Tennissaion auf ATP und WTA Tour ein. Dabei könnte das Format in den kommenden Jahren eine viel größere Bedeutung gewinnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.12.2023, 14:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Die USA waren im Januar die Premierensieger des United Cups.

Im letzten Januar krönte sich das Team aus den USA zum ersten United-Cup-Sieger der Geschichte. Die Teamwettbewerbe waren in den vergangenen Jahren ein zentraler Diskussionpunkt in den Tourkalendern. Der von der ATP 2020 ins Leben gerufene ATP Cup ist auf Grund des Zusammenschlusses mit der WTA und dem daraus resultierenden United Cup seit 2022 bereits wieder Geschichte.

Die von der ITF organisierten Traditionswettbewerbe Davis Cup und Billie Jean King Cup taumeln seit ihren Reformen gewaltig. Nicht nur durch den abgesprungenen Investor Kosmos, der diese Wettbewerbe gemeinsam mit ITF-Präsident Haggerty zu neuer Größe führen wollte, sind die Ländervergleiche im Männer- und Frauentennis in den Hintergund der Aufmerksamkeit gerückt. Fehlende Heim- und Auswärtspartien, kompakte Austragungsformate und wenige Zuschauer machten die Nationenwettbewerbe für viele Fans und auch Spieler unattraktiv.

Der United Cup wird ebenfalls im kompakten Turnierformat ausgetragen. Doch liegt in diesem Wettbewerb der Reiz des Seltenen. Die Stars von ATP und WTA kämpfen gemeinsam für ihr Land im Einzel und Mixed um Matchpunkte. Die Idee der gemischten Teams, bei der der heimische Verband Tennis Australia ebenfalls beteiligt ist, wirkt wie der absolute Traum vieler Tennisfreaks.

Wie schön wäre es, wenn gemischte Mannschaften an mehreren Tagen bei einem Heimspiel von den eigenen Fans angefeuert werden? Eine Vorstellung, die ein Traum bleiben sollte. Der United Cup wird durch die australische Beteiligung an der Organisation in Down Under bleiben. Die ITF könnte sich jedoch ein Beispiel nehmen, muss sie doch ihre festgefahrenen ehemaligen Premiumwettbewerbe dringend reformieren.

Hier die Auslosung des United Cups in Australien