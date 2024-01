United Cup: Zverev gleicht mit Sieg gegen Tsitsipas aus

Mit einer konzentrierten Leistung besiegte Alexander Zverev im Viertelfinale des United Cups Stefanos Tsitsipas und bescherte Deutschland damit den Ausgleich im Länderkampf gegen Griechenland, der nun im Mixed-Doppel entschieden wird.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.01.2024, 11:02 Uhr

© Getty Images Mit einer konsequenten Leistung gegen Stefanos Tsitsipas gleicht Alexander Zverev für Deutschland aus.

Die Bilanz vor dem Match im Viertelfinale des United Cups zwischen Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas sprach mit 9:4 für den Griechen, der auch die beiden letzten Begegnungen bei Masters-Turnieren für sich entscheiden konnte. Und doch hat ein Team-Wettbewerb oft eigene Gesetze.

Zu Beginn des Matches hielten beide Spieler problemlos ihre Aufschlagspiele, was sich ab Satz-Mitte ändern sollte. Mit seiner dritten Break-Chance schaffte der 26-jährige Zverev im siebten Spiel das Break und blieb weiter am Drücker. Beim Stand von 5:3 erspielte sich der Hamburger drei laufende Satzbälle, konnte diese aber nicht nutzen. Im anschließenden Aufschlagspiel sah sich Zverev bei 15:40 zwei Breakbällen gegenüber, die er mit drei Aufschlag-Winner in Serie abwendete und mit einem Ass den Gewinn des ersten Durchgangs fixierte.

Auch im zweiten Satz hatten beide Spieler bis zum Stand von 4:4 keine Probleme, ihre Aufschlagspiele zu halten. Dann legte Olympiasieger Zverev noch eine Schippe drauf und erspielte sich bei Aufschlag von Tsitsipas drei laufende Breakbälle, wovon er den zweiten nutzen konnte. In einem herausragend souveränen Aufschlagspiel fixierte der Weltranglisten-7. den 6:4, 6:4-Erfolg nach 1:37 Stunden.

Nach der Niederlage von Angelique Kerber gegen Maria Sakkari und dem Sieg von Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas geht es nun beim Stand von 1:1 in der Viertelfinalbegegnung zwischen Deutschland und Griechenland in das entscheidende Mixed-Doppel.

