„Universal Tennis Ranking“ - Was ist das?

Das Universal Tennis Ranking (UTR) soll eines Tages ein weltweiter Vergleichsmaßstab ähnlich dem Handicap im Golfsport werden. Und richtet sich nicht nur an professionelle SpielerInnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2020, 12:28 Uhr

© Getty Images Diese beiden Herren lachen auch im UTR von ganz oben

Wer in dieser Woche das Einladungsturnier im Berliner Steffi-Graf-Stadion bei einem der übertragenden TV-Sender verfolgt, der bekommt im Vorspann nicht nur die Weltranglisten-Platzierungen der TeilnehmerInnen präsentiert, sondern auch deren „UTR“. „UTR“ steht für „Universal Tennis Ranking“ - und soll in nicht allzu ferner Zukunft als internationaler Vergleichsmaßstab im Tennissport dienen.

Im Moment werden in verschiedenen Ländern verschiedene Ansätze in dieser Richtung verfolgt: in Österreich gilt die „ITN“ (International Tennis Number“), in Deutschland dagegen werden Spieler, die am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen, in Leistungsklassen von 1 (stärkste) bis 23 (schwächste) eingeteilt. Ziel all dieser Systeme ist es, Spieler objektiv zu beurteilen und Vergleiche zwischen ungefähr gleich spielstarken Partnern zu ermöglichen.

Djokovic führt da wie dort vor Nadal

Das UTR-System geht allerdings noch einen Schritt weiter, wie Darren Cahill, Coach von Simona Halep, in einem Interview mit Todd Woodbridge für Tennis Australia erklärte: Während bei den herkömmlichen Ansätzen nämlich nur nach Sieg oder Niederlage gewertet wurde, geht beim UTR jeder einzelne gewonnene Punkt in die Wertung ein. Ein 5:7, 7:5, 5:7 sollte schließlich mehr wert sein als ein 0:6, 0:6. Darüber hinaus spielt auch die Stärke des jeweiligen Gegners eine Rolle.

Erfasst werden dabei alle Ergebnisse auf der ATP-, der WTA- und der ITF-Tour, dazu jene aus dem US College Sport und von ausgewählte, eigens für die UTR-Wertung eingeführten Veranstaltungen (wie etwa in den vergangenen Wochen in Australien).

Gerade in Sachen Universitäts-Tennis in den USA brächte ein weltweites UTR-System Vorteile mit sich: Das Scouting der Tennis spielenden Studenten fiele damit so gut wie weg. Was auch Darren Cahill zu schätzen weiß, dessen Sohn Benjamin Aufnahme in ein College gefunden hat.

Im Vergleich zum aktuellen ATP-Ranking sieht die das UTR ähnlich, aber nicht identisch aus. Novak Djokovic führt da wie dort die Charts vor Rafael Nadal an - während Dominic Thiem in der regulären ATP-Weltrangliste auf Position drei liegt, führt ihn sein UTR auf Rang fünf. Noch hinter Roger Federer und Stefanos Tsitsipas. Bei den Frauen hat Bianca Andreescu vor Naomi Osaka und Ashleigh Barty die Nase vorne.

Hier die aktuellen Universal Tennis Rankings für die Männer

Hier die aktuellen Universal Tennis Rankings für die Frauen