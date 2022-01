Update aus dem Training: Dominic Thiem bereits wieder mit viel Dampf auf der Vorhand

Erfreuliche Neuigkeiten von einem der großen Abwesenden bei den Australian Open 2022: In einem Video aus der Saisonvorbereitung läuft die Vorhand bei Dominic Thiem bereits wieder ziemlich rund.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.01.2022, 18:37 Uhr

Bei Dominic Thiem läuft die Vorhand bereits wieder rund. Ziemlich rund.

Exakt zehn Tage müssen sich die österreichischen Tennisfans noch gedulden, dann kehrt die Nummer eins des Landes wieder auf die ATP-Tour zurück. Der Lichtenwörther wird nach monatelanger Verletzungspause - sein letztes Match hat Thiem im Juni 2021 in Mallorca bestritten - in Cordoba, Argentien, auf seinem favorisierten Sandplatz sein Comeback feiern.

Dementsprechend läuft die Vorbereitung bei Thiem derzeit auf Hochtouren, erst am Donnerstag teilte der ehemalige Weltranglistendritte einige Einblicke aus seinem aktuellen Training. Dabei macht der US-Open-Sieger aus 2020 mit der Vorhand bereits wieder mächtig Dampf: Jener Schlag, der aus der Sicht Thiems von der Handgelenksverletzung am deutlichsten beeinträchtigt gewesen sei.

Thiem: Südamerika-Trio, dann Sunshine-Double?

In wenigen Tagen wird Thiem also die Reise nach Südamerika antreten, wo der Österreicher vorerst drei Starts auf Sandplatz zugesichert hat. Nach dem Comeback-Turnier in Cordoba geht es für den 28-Jährigen nach Buenos Aires (ATP-250), ehe in Rio de Janeiro mit einem ATP-500-Event das vorläufige Highlight wartet.

Über die weitere Turnierplanung des Lichtenwörthers ist indes wenig bekannt. Vor den obligatorischen ATP-Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami, dem Sunshine-Double das am 10. März seinen Start finden wird, bliebe noch Zeit für einen Start in Dubai oder Acapulco. Klar ist hingegen: Die Rückkehr des Österreichers steht nun unmittelbar bevor.