Upper Austria Ladies Linz ab 2026 auf Sand und im April

Das Linzer WTA-Turnier Upper Austria Ladies bekommt ab 2026 einen neuen Platz im Kalender – und einen neuen Belag. Die Veranstaltung wird vom bisherigen Februar-Termin auf die Woche vom 5. bis 12. April verlegt und erstmals auf Sand ausgetragen. Gespielt wird weiterhin im Design Center Linz, diesmal als Hallenturnier zum Auftakt der europäischen Sandplatz-Saison.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 25.08.2025, 18:17 Uhr

Hintergrund der Änderung ist die Verschiebung der Australian Open, die eine Anpassung des Turnierplans notwendig machte. Gemeinsam mit der WTA entschieden die Veranstalter rund um Turnierdirektorin Sandra Reichel den neuen Termin. Für die 35. Auflage bedeutet das eine Premiere: „Für uns ist das eine großartige Nachricht“, so Reichel. „Vor allem der Termin direkt vor Stuttgart wird sich definitiv auf die Qualität des Spielerinnenfeldes auswirken.“

Neben dem sportlichen Mehrwert bringt die Austragung im April auch organisatorische Vorteile. Der Ostermontag fällt in die Turnierwoche – ein Publikumsmagnet, wie Reichel hofft: „Wir werden für die Fans sicher auch noch die eine oder andere Oster-Überraschung bereithalten.“

Auch Turniergründer Peter Michael Reichel sieht in der Neuerung einen wichtigen Schritt: „Es ist eine große Chance, den Tennisstandort Linz weiter zu stärken. Die Fans können sich auf absolutes Weltklasse-Sandplatztennis im Design Center freuen, das erneut die Bühne für Österreichs größtes Frauensport-Event bietet.“