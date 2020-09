US Open 2020: Alexander Zverev erstmals im Viertelfinale

Alexander Zverev ist problemlos in sein erstes Viertelfinale bei den US Open eingezogen. Die deutsche Nummer eins besiegte Alejandro Davidovich Fokina mit 6:2, 6:2 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2020, 20:42 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev darf sich auf seine erstes Viertelfinale bei den US Open freuen

Die Auslosung in der ersten Runde mag mit Kevin Anderson den stärksten Gegener für einen Gesetzten ergeben haben, Alexander Zverev hat diese Aufgabe aber ebenso souverän gemeistert wie die beiden folgenden Matches gegen den jungen US-Amerikaner Brandon Nakashima und den nicht mehr ganz so jungen Franzosen Adrian Mannarino. Zwar musste Zverev jeweils einen Satz abgeben, das Weiterkommen stand aber zu keinem Zeitpunkt in Frage. Da darf dann im Achtelfinale schon mal ein Mann wie Alejandro Davidovich Fokina warten, der der spielerischen Klasse der deutschen Nummer eins sehr wenig entgegenzusetzen hatte. Zverev gewann mit 6:2, 6:2 und 6:1 und trifft in seinem ersten Viertelfinale bei den US Open entweder auf Borna Coric oder auf Jordan Thompson.

Wer gegen Alexander Zverev erfolgreich spielen möchte, der sollte versuchen, dem gebürtigen Hamburger Bälle in verschiedener Schlaghöhe anzubieten, Spin und Slice wohltemperiert zu variieren. Dazu war Davidovich Fokina zu keinem Zeitpunkt in der Lage, erst recht nicht, nachdem er Anfang des dritten Satzes seinen rechten Knöchel neu tapen lassen musste. Der Spanier hätte schon in Runde eins gegen Dennis Novak rausgehen können, fast müssen, der Österreicher aber konnte zahlreiche Chancen nicht nutzen. Danach setzte sich Davidovich Fokina überraschend gegen den höher eingestuften Hubert Hurkacz durch, in Runde drei auch noch gegen Cameron Norrie.

Zverev wieder unter den letzten Acht

Gegen Zverev war aber nichts zu holen. Diesmal spielten der Nummer fünf des Turniers nicht einmal seine Schuhe einen Streich, gegen Nakashima musste Zverev noch ein neues Paar anlegen, weil sein Schuhwerk leck wurde. Zverev blieb bei eigenem Aufschlag mit insgesamt 18 Assen unantastbar, zeigte während des gesamten Matches so gut wie keine Emotionen. Wozu ihm der Spielverlauf aber auch zu keinem Zeitpunkt Anlass gab.

Damit erreichte Zverev auch im zweiten Major des Jahres mindestens die Runde der letzten Acht. Bei den Australian Open gelang ihm der erste Einzug in eine Grand-Slam-Halbfinale überhaupt. Dort verlor er allerdings gegen Dominic Thiem. Gegen seinen potenziellen Gegner Borna Coric hat Alexander Zverev 2017 bei den US Open verloren, insgesamt führt der Kroate mit 3:1-Siegen. Gegen Jordan Thompson hat Zverev das einzige Treffen 2017 in Washington knapp gewonnen.

