US Open 2020 live: Dominic Thiem vs. Alexander Zverev im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem und Alexander Zverev bestreiten das Endspiel der US Open 2020. Das Match gibt es ab 22 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.09.2020, 12:14 Uhr

© Getty Images Erstes US-Open-Finale für Dominic Thiem und Alexander Zverev

Nach dem selbst verschuldeten Ausscheiden von Novak Djokovic im Achtelfinale gegen Pablo Carreno Busta war klar: Es wird in New York 2020 einen neuen Grand-Slam-Champion geben. Und nun liegt es an Dominic Thiem und Alexander Zverev, untereinander auszumachen, wer denn in den Rang eines Major-Siegers aufsteigt. Der Österreicher geht als Favorit in das zehnte Treffen mit Zverev, er führt in der internen Bilanz mit 7:2.

Und auch die bisherigen Leistungen im Turnier legen eher einen Sieg des Österreichers nahe: Während Zverev in seinen letzten beiden Matches große Probleme mit Borna Coric und Carreno Busta hatte, wusste Dominic Thiem gegen Alex de Minaur und vor allem Daniil Medvedev zu überzeugen.

Thiem vs. Zverev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev gibt es ab 22 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV