US Open 2021: Alexander Zverev überrollt Albert Ramos-Vinolas

Alexander Zverev ist ohne Probleme in die dritte Runde der US Open 2021 eingezogen. Der Olympiasieger gewann gegen Albert Ramos-Vinolas mit 6:1, 6:0 und 6:3.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 21:51 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist seiner Favoritenrolle vollauf gerecht geworden

Hier könnt Ihr das Match im Liveticker nachlesen!

Während auf allen anderen Courts im Arthur Ashe Stadium die Beginnzeit aufgrund der Aufräumarbeiten rund um die Anlage nach dem Tornado vom Mittwochabend um eine Stunde nach hinten verschoben wurden, blieb es im größte Stadion bei Schlag Mittag. Schließlich gibt es im Ashe ja eine Night Session, die pünktlich um 19 Uhr starten soll, da will man ein wenig Luft haben. Alexander Zverev hat da gerne mitgeholfen. Und Albert Ramos-Vinolas fast in Rekordzeit mit 6:1, 6:0 und 6:3.

Dass Zverev gegen den Sandplatz-Spezialisten aus Spanien als klarer Favorit gehen würde, war klar. Die Dominanz des Olympiasiegers von Tokio geriet dann aber doch noch stärker als erwartet. Ramos-Vinolas fand keine Mittel, Zverev zu gefährden, der sich wiederum als Aufschläger keine Blöße gab. Nach 46 Minuten Spielzeit hatte der Linkshänder ein Spiel gewonnen, Alexander Zverev dagegen zwei Sätze. Die Zahlen zu jenem Zeitpunkt ließen erahnen, warum: Während Zverev 92 Prozent jener Punkte gewann, bei denen sein erster Aufschlag ins Feld kam, lag die Quote seines Gegners nur bei 36 Prozent. Auffälliger als der Spielverlauf war immerhin ein Gast in der Box von Alexander Zverev: Francisco Lindor, Shortstop der New York Mets und einer der bestbezahlten Spieler im Baseball, hatte esins Ashe Stadium verschlagen.

Zverev gegen Bublik oder Sock

Zverev ließ nicht nach, Ramos-Vinolas dagegen den Kopf hängen. Das frühe Break zum 2:0 besiegelte das Schicksal Spaniers dann endgültig. Nach exakt einer Stunde Spielzeit war ihm endlich der zweite Spielgewinn beschieden. Alexander Zverev zeigte sich gnädig und servierte den Satz und damit das Match ungefährdet aus.

In der dritten Runde trifft Zverev entweder auf Alexander Bublik oder Jack Sock. Der Kasache kann an einem guten Tag fast alle Spieler schlagen, gegen Zverev wird er fast den besten seiner Karriere und einen Durchhänger des Deutschen brauchen. Sock wiederum etabliert sich schön langsam wieder auf der Tennistour, ein Einzug in die dritte Runde bei einem Grand-Slam-Turnier wäre aus Sicht des US-Amerikaners schon ein Erfolg. Richtig gefährlich können die beiden Zverev aber nicht werden. Das bleibt dann im Achtelfinale womöglich Jannik Sinner vorbehalten.

Hier das Einzel-Tableau der Männer