US Open 2021 live: Alexander Zverev vs. Albert Ramos-Vinolas im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev bestreitet heute sein Zweitrunden-Match bei den US Open 2021. Die Partie gegen Albert Ramos-Vinolas gibt es ab ca. 19:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport, in Österreich bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 06:08 Uhr

© Getty Images Albert Ramos-Vinolas fordert Alexander Zverev

Zverev wusste bei seinem ersten Auftritt in New York 2021 voll zu überzeugen. Gegen Sam Querrey lieferte der Vorjahresfinalist eine extrem stabile Leistung ab, ließ den aufschlagstarken US-Amerikaner nie ins Match kommen. Ramos-Vinolas dagegen hatte mit Lucas Pouille alle Hände voll zu tun, musste über fünf Sätze gehen.

Referenzgrößen gibt es keine: Zverev und Ramos-Vinolas treffen das erste Mal aufeinander. Nachdem der Spanier aber eher auf Asche zuhause ist, geht die deutsche Nummer eins als klarer Favorit in die Partie.

Zverev vs. Ramos-Vinolas - wo es einen Livestream gibt

