US Open 2021: Angelique Kerber vs Leylah Fernandez im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber trifft im Achtelfinale der US Open auf Shootingstar Leylah Fernandez - ab 19 Uhr live im TV auf Eurosport, im Livestream via Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.09.2021, 09:27 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber, Leylah Fernandez

Kerber hatte im Match gegen Sloane Stephens mal wieder das gemacht, was Kerber eben so macht: Stephens war die schlagschnellere, spektakulärere und anfangs deutlich bessere Spielerin, aber Kerber zeigte den gewohnten Biss, die gewohnte Athletik, die sie seit dem Sommer, seit dem Sieg bei "ihrem" Turnier in Bad Homburg wieder so richtig zusammenbekommen hat.

Nach dem Wimbledon-Halbfinale ist die Deutsche auch in New York wieder eine der Spielerinnen, vor der man Achtung haben wird im Kolleginnenkreis. Und wie man die US Open gewinnt, hat Kerber ja bereit 2016 gezeigt.

Wer ist Kerber-Gegnerin Leylah Fernandez?

Auf ihre Stärken wird es auch am heutigen Abend ankommen: Kerber trifft auf die erst 18 Jahre alte Leylah Fernandez, aktuell Weltranglisten-73. mit mächtiger Tendenz nach oben. Fernandez ist mit großen Vorschusslorbeeren in ihre Profikarriere gestartet, ist eine ehemalige Nummer 1 bei den Juniorinnen; im März diesen Jahres feierte sie in Monterrey ihren ersten Turniersieg auf WTA-Ebene.

Und in New York: Nahm Fernandez am Freitag sensationell Naomi Osaka aus dem Turnier. Überraschend dabei: Das Spiel fand im Arthur Ashe Stadium statt, dem größten Tennisstadion der Welt - von Nervosität war bei Fernandez jedoch nichts zu spüren, im Gegenteil. Sie spielte mit und für das Publikum, beim Ausservieren zu größten Sieg ihrer Karriere wackelte sie nicht, im Gegenteil, sie gab keinen Punkt ab.

Gegen Kerber wolle sie wieder eine Show bieten, kündigte Fernandez bereits an.

Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen Kerber und Fernandez.

Wann kommt Kerber gegen Fernandez?

Das Achtelfinale zwischen Angelique Kerber und Leylah Fernandez ist als zweites Match nach 17 Uhr MESZ im Louis Armstrong Stadium angesetzt, wird aber nicht vor 19 Uhr starten. Eurosport überträgt live im TV und via Eurosport Player im Livestream, im Liveticker seid ihr bei uns dabei!