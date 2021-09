US Open 2021: Auger-Aliassime macht Viertelfinale gegen Alcaraz klar

Félix Auger-Aliassime ist am Sonntagabend in New York (Ortszeit) als vierter Spieler in das Viertelfinale der US Open 2021 eingezogen. Dort trifft der Kanadier auf Carlos Alcaraz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2021, 04:52 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime am Sonntagabend im Arthur Ashe Stadium

So schnell kann das US-amerikanische Publikum seine Allianzen wechseln: Im Match von Lelyah Fernandez gegen Angelique Kerber im Louis Armstrong Stadium war der Großteil der Fans noch im Lager der Kanadierin. Beim Lokalmatador Frances Tiafoe, der die erste Partie der Night Session im Arthur Ashe Stadium gegen Félix Auger-Aliassime bestritt, versammelten sich die Unterstützer eindeutig hinter dem US-Amerikaner. Auger-Aliassime war es letztlich egal, er gewann das letzte Männer-Einzel des Tages mit 4:6, 6:2 7:6 (6) und 6:4.

Das Match begann für Tiafoe mit einem frühen Break, das er bis zum Satzgewinn transportierte. Auger-Aliassime schaffte fast problemlos den Ausgleich. Und hätte in Durchgang drei beinahe sein gesamtes Momentum versemmelt, als er bei Aufschlag seines Gegners zunächst drei Satzbälle nicht nutzen konnte. Im Tiebreak setzte sich der Kanadier dann knapp durch. Und holte sich gleich den ersten Aufschlag von Tiafoe im vierten Satz.

Medvedev lässt Evans keine Chance

Auger-Aliassime spielt am Dienstag gegen Carlos Alcaraz um den Einzug in sein erstes Grand-Slam-Halbfinale. Auch für den Spanier, der Peter Gojowczyk in fünf Sätzen bezwingen konnte, wäre es der erste Auftritt in der Vorschlussrunde eines Majors.

Die Ausgangssituation im zweiten bereits feststehenden Viertelfinale ist klarer: Daniil Medvedev geht als klarer Favorit in das Match gegen Botic van de Zandschulp. Der niederländische Qualifikant gewann gegen Diego Schwartzman in fünf Sätzen, Medvedev nahm Daniel Evans in drei Durchgängen aus dem Wettbewerb.

