US Open 2021: Auger-Aliassime nach Aufgabe von Alcaraz im Halbfinale

Kurzer Arbeitsabend für Félix Auger-Aliassime bei den US Open 2021: Der Kanadier profitierte beim Stand von 6:3 und 3:1 von der Aufgabe seines Gegners Carlos Alcaraz und steht erstmals im Halbfinale eines Majors.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 08.09.2021, 04:48 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime veranschiedet Carlos Alcaraz

Das mit großer Spannung erwartete Duell der beiden Youngster fiel zur Enttäuschung der Fans sehr kurz aus: Nach nur 68 Spielminuten musste Carlos Alcaraz das Arthur Ashe Stadium wieder verlassen, Félix Auger-Aliassime führte zu diesem Zeitpunkt mit 6:3 und 3:1. In seinem ersten Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier wird der Kanadier am Freitag auf Daniil Medvedev treffen. Mit Leylah Fernandez hat der kanadische Verband noch ein zweites heißes Eisen im Feuer. Fernandez spielt in der Vorschlussrunde bei den Frauen gegen Aryna Sabalenka.

Daniil Medvedev war schon am Nachmittag trotz seines ersten Satzverlustes im Turnierverlauf ungefährdet ins Halbfinale der US Open eingezogen. Der Weltranglistenzweite schlug den niederländischen Qualifikanten Botic van de Zandschulp 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 und hat weiter die Chance auf seinen zweiten Finaleinzug nach 2019.

Medvedev wieder im Halbfinale

Medvedev, 25 Jahre alter Moskauer, hat seit 2018 elf Titel auf Hartplatz gewonnen - mehr als jeder andere Profi. Er wartet aber wie Olympiasieger Alexander Zverev, der am Mittwoch (ca. 20 Uhr/Eurosport) auf den Südafrikaner Lloyd Harris trifft, noch auf einen großen Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier.

Auch ins Endspiel der Australian Open Anfang des Jahres schaffte es Medvedev, verlor dann aber glatt in drei Sätzen gegen Novak Djokovic. Van de Zandschulp, 117. der Weltrangliste, verpasste unterdessen den ersten Halbfinaleinzug eines Qualifikanten bei den US Open.

