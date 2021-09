US Open 2021: Daniil Medvedev zu stark für Dominik Koepfer

Daniil Medvedev ist souverän in die dritte Runde der US Open 2021 eingezogen. Die Nummer zwei der Welt gewann gegen Dominik Koepfer mit 6:4, 6:1 und 6:2.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2021, 21:38 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat auch in Runde zwei überzeugt

Von Jens Huiber aus New York City

Play it like it´s 2019. Unter diesem Motto mag Daniil Medvedev die US Open 2021 angegangen sein, wo er vor zwei Jahren seinen Durchbruch auf der Grand-Slam-Bühne gefeiert hat. Mit dem Finaleinzug, der gut und gerne auch zum ersten Major-Titel hätte führen können. Allerdings war Medvedev damals so unvorsichtig, Anfang des fünften Satzes Rafael Nadal den kleinen Finger zu reichen. Und schwupps war die Hand weg.

Unter den Gegnern, die Medvedev 2019 auf seinem Weg ins Endspiel bezwingen musste, war auch Dominik Koepfer. Auch der deutsche Linkshänder hatte bei jenem Turnier sein Coming Out auf großer Bühne, seitdem hat sich Koepfer auf der ATP-Tour unter den besten 100 Spielern der Welt etabliert. Um die Nummer zwei der Charts zu schlagen, braucht es allerdings einen Sterntag. Und der war Dominik Koepfer im zweiten Match im Arthur Ashe Stadium am Mittwoch nicht gegönnt.

Nun ist mit „Quiet, please“ in New York City bei den Fans ohnehin nicht viel zu gewinnen. Wenn das Dach aber auch noch geschlossen ist, begleitet die Spieler ein permanenter Klangteppich aus Zuschauergemurmel und Klimaanlage, der seinesgleichen auf der Tour sorgt. Wenn ein Match dann auch noch so einseitig verläuft wie das Treffen zwischen Medvedev und Koepfer, könnte man im Oberrang ob der Atmosphäre schon mal einschlummern.

Medvedev nun gegen Andujar

Daniil Medvedev ist dieser Tage natürlich hellwach. In Toronto hat er seinen vierten Masters-1000-Titel geholt, eine Woche später in Cincinnati war dann halt einfach mal Kumpel Andrey Rublev mit dem Gewinnen dran. Gegen Koepfer ging Medvedev früh mit einem Break in Führung, lieferte Mitte des ersten Satzes ein ganz miserables Aufschlagspiel ab, holte sich aber gleich wieder Koepfers Service. Durchgang zwei ging in Windeseile vorüber, beide Spieler verschwanden kurz in den Katakomben, Medvedev benötigte etwas länger als Koepfer, kam aber nicht an die Weltbestzeiten von Stefanos Tsitsipas heran. Der dritte und letzte Akt ähnelte den beiden ersten insofern, als dass Medvedev defensiv glänzte und bei Bedarf die große Vorhandkeule herausholte. Bei eigenem Aufschlag blieb der Russe ohnehin immer im Fahrersitz. Lediglich die Flugbälle muteten teilweise abenteuerlich an, gar so oft kam Medvedev aber auch nicht ans Netz.

Nach 1:48 Stunden Spielzeit war der Spaß vorbei, der dritte Matchball saß, als nächster darf sich Pablo Andujar an Daniil Medvedev versuchen. Andujar schlug Philipp Kohlschreiber überraschend glatt in drei Sätzen, gegenseitige Erinnerungen wie bei Koepfer gibt es keine: Der Spanier und Medvedev treffen das erste Mal aufeinander.

Hier das Einzel-Tableau in New York