US Open 2021: Djokovic trotz Satzverlusts gegen Rune sicher weiter

Novak Djokovic ist trotz eines kleinen Ausrutscher sicher in die zweite Runde der US Open 2021 eingezogen. Der Weltranglisten-Erste gewann gegen Holger Rune mit 6:1, 6:7 (5), 6:2 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2021, 04:06 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Dienstag im Arthur Ashe Stadium

Novak Djokovic war nach seinem erfolgreichen ersten Arbeitstag bei den US Open 2021 voll des Lobes für seinen Gegner Holger Vitus Nodskov Rune. Der 18-jährige Däne sei ein Star der Zukunft, werde seinen Weg ganz sicher machen. Diese US Open sollen allerdings die Krönungsmesse für Djokovic werden. Und deshalb zeigte sich der Branchenprimus mit dem Teenager mit Ausnahme einer Schwächephase im zweiten Satz auch gnadenlos. Djokovic gewann mit 6:1, 6:7 (5), 6:2 und 6:1. Nächster Gegner ist der Niederländer Tallon Griekspoor, der sich gegen Jan-Lennard Struff in fünf Sätzen behaupten konnte.

Früher am Dienstag zog Alexander Zverev sicher in die zweite Runde ein. Der Olympiasieger von Tokio ließ Sam Querrey keine Chance. Zverev trifft am Donnerstag auf Albert Ramos-Vinolas. Hubert Hurkacz, in diesem Jahr schon Champion beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami, schlug Egor Gerasimov ebenfalls in drei Sätzen.

Mit Matteo Berrettini, Jannik Sinner und Lorenzo Musetti kamen drei Italiener weiter. Fabio Fognini allerdings gab gegen Vasek Pospisil eine 2:0-Satzführung aus der Hand, verlor im Tiebreak des fünften Durchgangs. Mit Denis Shapovalov kam auch der papierformgemäße Viertelfinal-Gegner von Alexander Zverev weiter.

