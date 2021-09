US Open 2021: Hurrikan "Ida" wirbelt Programm durcheinander

Der Spielplan der US Open wird von Hurrikan "Ida" durcheinander gewirbelt. Unter anderem muss Angelique Kerber länger auf ihren Zweitrundenauftritt warten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 13:35 Uhr

© Getty Images Der Regen machte auch vor dem Dach im Louis Armstrong Stadium nicht Halt

Weltuntergangsstimmung in New York City. Ausläufer des Hurrikans "Ida" brachten der US-amerikanischen Millionenmetropole den stärksten Regen seit Beginn der Aufzeichnungen, erstmals in der Historie wurde dementsprechend von Bürgermeister Bill de Blasio ein "Flash flood emergency" ("Überschwemmungsnotstand") ausgerufen.

Der U-Bahn-Verkehr kam in der Nacht auf Donnerstag komplett zum Erliegen, auch Flug- und Zugreisen wurden abgesagt. Laut US-Medien starben in New York und Umgebung mindestens acht Menschen an den Folgen der Überschwemmungen.

Naturgemäß traf der Starkregen auch die im Stadtteil Queens stattfindenden US Open. In das Louis Armstrong Stadium regnete es trotz Dachs seitlich so stark hinein, dass die Partie zwischen Diego Schwartzman und Kevin Anderson Mitte des zweiten Satzes in das Arthur Ashe Stadium verlegt werden musste. Angelique Kerbers Zweitrundenbegegnung gegen Anhelina Kalinina, die ursprünglich ebenfalls auf dem zweitgrößtem Platz der Anlage angesetzt war, wurde gar auf Donnerstag verschoben.

Das Gelände in Flushing Meadows war teilweise überflutet, sodass zahlreiche Besucher entweder Schutz suchen oder durchs Wasser waten mussten. Für Donnerstag ist zwar Besserung in Sicht, allerdings entschlossen sich die Veranstalter dazu, den Start der Matches nach hinten zu verlegen: Plangemäß soll der Spielbetrieb auf allen Plätzen nun um 18:00 Uhr MEZ beginnen.

Hier der Spielplan für den Donnerstag