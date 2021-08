US Open 2021 live: Alexander Zverev vs. Sam Querrey im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft zum Auftakt der US Open auf Sam Querrey. Das Match gibt es ab 18:00 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2021, 20:48 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Alexander Zverev trifft zum Auftakt auf Sam Querrey

Alexander Zverev befindet sich derzeit in der Form seines Lebens: Nach den Triumphen bei den Olympischen Spielen und in Cincinnati will der Deutsche nun auch bei einem Grand-Slam-Turnier zum ersten Mal zuschlagen. Auftaktgegner bei den US Open in New York ist Sam Querrey. Im Head to Head führt der Weltranglistenvierte aus Hamburg mit 2:0.

Zverev vs. Querrey - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Sam Querrey ist als erste Begegnung des Tages im Arthur Ashe Stadium angesetzt und gibt es ab 18:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport sowie in unserem Ticker.

Das Einzel-Tableau der Herren