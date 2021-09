US Open 2021 live: Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Finale der US Open 2021 auf Daniil Medvedev. Das Match gibt es ab 22:00 Uhr live bei ServusTV, Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2021, 18:08 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Novak Djokovic und Daniil Medvedev treffen im Finale der US Open aufeinander

Ein Schritt fehlt Novak Djokovic noch zum Erreichen des Grand Slam. Die Herausforderung im Endspiel der US Open wird für den 20-fachen Major-Champion jedoch eine große sein, wartet mit Daniil Mevdedev doch der Weltranglistenzweite und diesjährige Australian-Open-Finalist. In Melbourne setzte sich Djokovic in drei Sätzen durch, insgesamt führt der 34-Jährige im Head to Head mit 5:3.

Djokovic vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev gibt es ab 22:00 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV, Eurosport sowie in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau in New York