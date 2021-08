US Open 2021 live: Novak Djokovic vs. Holger Rune im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic bekommt es in der ersten Runde der US Open mit Holger Rune zu tun. Die Partie gibt es ab 01:00 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2021, 20:58 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic misst sich zum Auftakt mit Holger Rune

Novak Djokovic könnte bei den US Open Geschichte schreiben und den Grand Slam holen: Erster Gegner auf dem Weg zum historischen 21. Major-Triumph wird Youngster Holger Rune sein. Bislang standen sich die beiden auf der Tour noch nie gegenüber.

Djokovic vs. Rune - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Holger Rune ist als erste Begegnung der Night Session im Arthur Ashe Stadium angesetzt und gibt es ab 01:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport sowie in unserem Tracker.

