US Open 2021 live: Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Viertelfinale der US Open 2021 auf Matteo Berrettini. Das Match gibt es ab ca. 02:30 Uhr live bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2021, 01:14 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini fordert zum vierten Mal Novak Djokovic

Djokovic gegen Berrettini - das hatten wir in diesem Jahr bei Grand-Slam-Turnieren doch schon. In Roland Garros im Viertelfinale und in Wimbledon im Endspiel nämlich. Und beide Male hatte Novak Djokovic in vier Sätzen die Oberhand behalten. No, na: Sonst würde er ja nicht um den Kalender-Grand-Slam spielen. Und auch das dritte Treffen der beiden, bei den ATP-Finals in London 2019, konnte der Serbe fürsich entscheiden.

Beide Spieler mussten im Achtelfinale über vier Sätze gehen: Djokovic verlor Durchgang eins gegen den überraschenden US-Amerikaner Jenson Brooksby, zog danach aber noch sicher in die Runde der letzten acht ein. Berrettini hatte mit Oscar Otte alle Hände voll zu tun, profitierte am Ende auch von einer Verletzung des Kölners.

Djokovic vs. Berrettini - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Matteo Berrettini gibt es ab ca. 02:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV.

