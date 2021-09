US Open 2021 live: Oscar Otte vs Andreas Seppi im TV, Livestream und Liveticker

Geht der Traumlauf des Oscar Otte noch weiter? In der dritten Runde der US Open 2021 trifft der 28-Jährige auf Andreas Seppi - ab 18 Uhr MESZ im TV auf Eurosport und via Livestream im Eurosport Player sowie bei uns im Liveticker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.09.2021, 14:13 Uhr

© Getty Images Oscar Otte, Andreas Seppi

Kann es Oscar Otte dem anderen Sensationsmann aus deutscher Sicht, Peter Gojowczyk, gleichtun und ebenfalls ins Achtelfinale kommen? Möglich ist's. Denn der Kölner spielt das Tennis seines Lebens, hat nach überstandener Qualifikation auch im Hauptfeld zwei Mal zugeschlagen, zunächst gegen den an 20 gesetzten Lorenzo Sonego, danach gegen den US-Amerikaner Denis Kudla.

Ottes Geschichte ist umso erstaunlicher, als dass er bereits in der Quali kurz vorm Aus stand: Drei harte Dreisatz-Matches musste er durchleben, zwei Mal übergab er sich, am Ende triumphierte er. Der erste Hauptfeldauftritt bei den US Open dann, dort direkt in Runde 3, für Otte ein Traumlauf. Und auch finanziell ein Batzen: 180.000 US-Dollar sind dem 28-Jährigen bereits sicher, für jemanden, der bislang hauptsächlich auf der Challenger- und Future-Tour unterwegs war, ist das viel Geld und Sicherheit für die weitere Karriere.

Wer ist Andreas Seppi - der Gegner von Oscar Otte?

Otte, aktuell die Nummer 144 der Welt, ist auch gegen Andreas Seppi der Außenseiter, wenn auch nur ein kleiner. Der Italiener, immerhin schon 37 Jährchen alt, ist eine große Konstanz in der erweiterten Weltspitze. 2013 stand er auf Platz 18 der Welt, 2015 schlug er Roger Federer bei den Australian Open, aktuell ist er nur noch die Nummer 89. Kommt aber mit einem feinen Sieg ins Otte-Spiel, gegen Hubert Hurkacz nämlich in Runde 2. Hurkacz hatte im Wimbledon gerade erst das Halbfinale erreicht.

Es ist das erste Duell zwischen Otte und Seppi.

Wo kommt Oscar Otte?

Das Spiel zwischen Oscar Otte und Andreas Seppi ist für 18 Uhr MESZ auf Court 17 angesetzt - Eurosport überträgt im TV und via Livestream im Eurosport Player. Im Liveticker seid ihr zudem bei uns dabei!