Peter Gojowczyk traf nach der gemeisterten Qualifikation in Runde eins auf den Franzosen Ugo Humbert. Nach einem mit 1:6 deutlich verlorenen ersten Satz kam der Deutsche zurück und siegte am Ende knapp in fünf Sätzen. Ebenfalls über die volle Distanz von fünf Durchgängen ging das nachfolgende Match des 32-Jährigen gegen den Serben Dusan Lajovic. Trotz 0:1- und 1:2-Satzrückstand setzte sich Peter Gojowczyk am Schluss durch.