US Open 2021 live: Philipp Kohlschreiber vs. Pablo Andujar im TV, Livestream und Liveticker

Philipp Kohlschreiber spielt heute gegen Pablo Andujar um den Einzug in die dritte Runde bei den US Open 2021. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2021, 01:46 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber spielt gegen Pablo Anduhar

Fünf Begegnungen hat es zwischen den beiden Routiniers auf der ATP-Tour bislang gegeben, Andujar hat mit drei Siegen knapp die Nase vorne. Auf Hartplatz aber muss wohl Kohlschreiber als leichter Favorit gelten, vor allem nach dessen starker Vorstellung gegen Marin Cilic.

Kohlschreiber vs. Andujar - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Philipp Kohlschreiber und Pablo Andjar gibt es ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in New York City