US Open 2021 live: Stefanos Tsitsipas vs. Andy Murray live im TV, Livestream und Liveticker

Mitfavorit Stefanos Tsitsipas bekommt es in der ersten Runde der US Open 2021 mit dem dreifachen Grand-Slam-Sieger Andy Murray zu tun. Die Partie gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport sowie in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2021, 12:17 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas trifft in der ersten Runde der US Open auf Andy Murray

Erstrundenkracher bei den US Open: Der Weltranglistendritte Stefanos Tsitsipas trifft zum Auftakt auf den dreifachen Major-Champion Andy Murray. Es wird das erste Duell der beiden auf der Tour sein.

Tsitsipas vs. Murray - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Andy Murray ist als zweites nach 18:00 Uhr MEZ im Arthur Ashe Stadium angesetzt und gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport sowie in unserem Tracker.

Das Einzel-Tableau der Männer